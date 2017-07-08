Обещанного полгода ждут

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Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / AP

Саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге еще не завершился, но уже вошел в историю. Пока мировые лидеры, сидя в комфортном и безопасном Выставочном центре, обсуждали глобальные проблемы, настоящие неприятности возникали за окном: на улицах бушевали протесты. Начав с мирных шествий, демонстранты вошли во вкус и с азартом громили город. Работу G20 им действительно удалось осложнить, но главные встречи все же состоялись. Президенты России и США познакомились, поговорили и приняли некоторые решения. О том, как прошел первый день саммита, — в материале «Ленты.ру».

Добро пожаловать в ад!

Первый официальный день саммита G20 начался с беспорядков в западной части города: в небе барражировали вертолеты, на земле выли сирены, общественный транспорт ходил с перебоями. Власти не перекрыли центр города под нужды «двадцатки», но движение пешеходов все равно было затруднено из-за несущихся в сопровождении мотоциклистов кортежей.

Для самих участников саммита препятствием стали сидячие протесты. Пока полицейские по одному выдергивали демонстрантов, пытаясь очистить дороги, активисты заблокировали важный транспортный узел в порту Гамбурга. Загорелись файеры, полетели коктейли Молотова, потом заполыхали и автомобили. Небо над портом заволокло густым серым дымом. Возле причалов тысячи демонстрантов скандировали: «Вон! Вон!»

В это время радушная хозяйка саммита Ангела Меркель, надевшая по такому случаю алый пиджак, довольно тепло поприветствовала российского президента Владимира Путина, как верного друга обняла французского лидера Эммануэля Макрона и слегка уклонилась от небрежных похлопываний президента США Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, эпатажный американец не проигнорировал прессу и позировал фотографам, демонстрируя решительные жесты, как бы говоря: «Все будет великолепно! Держимся, ребята!»

Прибыл Трамп в числе последних — на его пути «костьми легли» демонстранты. Президент США, разместившийся в гостевом домике сената Гамбурга, действительно находился от Выставочного центра чуть дальше остальных лидеров, заселившихся в гостиницы. Путин, например, как сообщала местная газета, проживал в отеле Park Hyatt. Фешенебельный отель также попал под руку демонстрантам, они устроили потасовку с его охраной. Впрочем, инцидент не был серьезным, российскую сторону даже не уведомили о нем, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Все-таки основным раздражителем для демонстрантов всех мастей был именно Дональд Трамп. Welcome to hell («Добро пожаловать в ад») — издевательски приветствовали высоких гостей организаторы самой масштабной демонстрации.

Семейный портрет

Неизбежно возникал вопрос: а почему вообще немцы решили, что центр «вольного ганзейского города», где активно голосуют за Левую партию, — подходящее место для саммита? К лидерам крупнейших экономик здесь не испытывают симпатий. Самые приличные лозунги, которыми были исписаны заколоченные витрины магазинов, гласили: «"Двадцатка", тебе здесь не место». Организаторы акций и не скрывали, что их цель — парализовать саммит. А еще лучше — досрочно его прекратить.

В тот момент, когда лидеры собрались на совместное фотографирование, число полицейских, получивших ранения в результате столкновений с демонстрантами, возросло до 160. Но Меркель — центральная фигура в «Группе двадцати» — сияла. Сейчас она занимала позицию основного лидера в глобальной политике и красовалась в самом центре family photo.

На церемонию фотографирования (которой пресса обычно уделяет повышенное внимание) Меркель явилась последней, стараясь сказать пару слов каждому коллеге, приободрить, похлопать по плечу. Путин, в одиночестве шедший к площадке, стоял в первом ряду между китайским и турецким лидерами. Место для Трампа нашлось только с краю. Его предшественник всегда был в центре. Задвинутого в угол президента США «спас» Макрон, замкнув собой ряд. Как только закончилось фотографирование, он развернулся к американцу и, сжимая ладонь в кулак, принялся что-то объяснять.

С таким же напором в зале заседаний Путин, выставив вверх указательный палец и рубя воздух ладонью, о чем-то толковал с Меркель. Через мгновенье фрау вместе с Макроном без тени улыбки выслушивала Трампа. Но большую часть времени президент США, опустив глаза, читал свою речь, напечатанную на листах крупными буквами. Его настроение было далеко от радушного.

Сошлись характерами

Утром этого дня Трамп рассказал в своем Twitter, что с нетерпением ждет переговоров, в том числе и с Владимиром Путиным. «Нам многое предстоит обсудить», — написал он. Через несколько часов, встретившись в кулуарах, президенты России и США наконец впервые пожали друг другу руки. Обычное рукопожатие, даже аккуратное, без показательного протягивания собеседника к себе. Единственное, что позволил себе Трамп, — как бы невзначай похлопать Путина по плечу.

Их встреча — тема номер один не только для российской аудитории. Немецкие каналы наперебой рассказывали, как произойдет знакомство главных ньюсмейкеров. На этом фоне почти незамеченным оказалось другое долгожданное и неловкое рандеву: Трамп впервые взглянул в лицо президенту Мексики. И даже назвал его другом, но продолжил настаивать на строительстве стены вдоль границы. И, само собой, за счет Мехико.

В лучи славы неожиданно угодил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, вышедший к прессе как раз в момент переговоров Трампа и Путина: многие решили, что он поделится подробностями. Немецкие, американские, даже японские и китайские журналисты зажали российского министра в плотное кольцо. Вырвавшись, он стремительно двинулся от толпы в противоположный конец зала. После этого казуса брифинги остальных министров решили перенести в отдельные помещения.

Еще больший накал страстей царил только в крошечной комнатке, где начиналась долгожданная встреча президентов России и США. Американец обвел толкавшихся журналистов рукой, мол, посмотри, что творят. Путин понимающе улыбнулся. Они снова пожали друг другу руки, Трамп первый протянул открытую ладонь. И обменялись комплиментами: президент США заявил, что для него находиться рядом с Путиным — большая честь, а российский лидер — что он очень рад этой встрече и надеется на ее результативность. «Вы будете спрашивать про вмешательство в выборы?» — успела выкрикнуть одна из американских журналисток перед тем, как всех вывели из комнаты.

Дальнейший обмен мнениями занял более двух часов. Время нашли за счет переговоров с премьер-министром Японии. Вежливый Синдзо Абэ подождал. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — объяснил, извиняясь, российский президент. Абэ понимающе кивал головой.

Подробности журналистам рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Президенты действительно продуктивно пообщались: США и Россия взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня в одной из зон деэскалации в Сирии; американский президент сообщил, что назначил спрецпредставителя «по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса».

«Конечно, президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать российское вмешательство в выборы», — сказал Лавров. Как сообщил российский министр, Трамп отметил, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы не предъявлено ни одного факта.

«Коллеги, партнеры или друзья?» — спросили у Лаврова напоследок. «Это уже беллетристика! Решайте сами!» — парировал он.

Политика вытеснила экономику

События, происходившие в кулуарах «двадцатки», традиционно затмили повестку саммита. Но и рабочие встречи, посвященные мировым финансовым проблемам, проходили эмоционально. Подробностями делились члены делегаций. С их слов стало известно, что Трамп хвастал успехами американской экономики, достигнутыми уже при его президентстве. А лидеров G20 Трамп обвинил в дефиците торгового баланса США (порядка 800 миллионов долларов в год). Остальные возразили: развитие мировой торговли — благо, а протекционизм в глобальном масштабе не несет ничего хорошего.

Владимир Путин, как рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, «немножечко ввернул Трампу», сказав, что нельзя рассуждать о справедливости мировой торговли в условиях, когда существуют финансовые ограничения, торговые ограничения. Впрочем, как подчеркнул российский министр, «санкции — не наша история, это история тех стран, которые ввели их против России».

Глава Минприроды Сергей Донской признался, что ему лично было любопытно посмотреть на «человека, который идет вразрез мировому мнению» в вопросах климата (на Трампа из-за выхода США из Парижских соглашений действительно пытались давить со всех сторон). Шерпа России в G20 Светлана Лукаш восхитилась находкой Эммануэля Макрона: он объяснял плюсы открытой международной торговли на примере собственного мобильного телефона. Но итоги общей работы ее разочаровали: «70 процентов времени занимают вопросы политики, которые в таком формате все равно не решить».

Не пришли лидеры к единому знаменателю и в вопросах борьбы с терроризмом. Эту тему лидеры обсуждали на «нулевой» сессии и в полностью закрытом режиме.

******

Завершался первый день саммита так же, как и начинался, — беспорядками. Прогулка первой леди США сорвалась из-за сомнений полиции и бодигардов в том, что они смогут обеспечить ее полную безопасность. Но российская делегация не волновалась. Накануне наши министры как раз попали в самый эпицентр выступлений антиглобалистов, но ничего чрезвычайного не случилось. И вечером в пятницу они намеревались также спокойно погулять по городу.

Справедливости ради стоит отметить, что работа саммита внутри Выставочного центра была организована немцами на высшем уровне. В одном из залов они даже повесили боксерскую грушу — вполне мирный способ выпустить пар, не разбивая витрины.

Татьяна Меликян

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