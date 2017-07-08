Обещанного полгода ждут

Саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге еще не завершился, но уже вошел в историю. Пока мировые лидеры, сидя в комфортном и безопасном Выставочном центре, обсуждали глобальные проблемы, настоящие неприятности возникали за окном: на улицах бушевали протесты. Начав с мирных шествий, демонстранты вошли во вкус и с азартом громили город. Работу G20 им действительно удалось осложнить, но главные встречи все же состоялись. Президенты России и США познакомились, поговорили и приняли некоторые решения. О том, как прошел первый день саммита, — в материале «Ленты.ру».

Добро пожаловать в ад!

Первый официальный день саммита G20 начался с беспорядков в западной части города: в небе барражировали вертолеты, на земле выли сирены, общественный транспорт ходил с перебоями. Власти не перекрыли центр города под нужды «двадцатки», но движение пешеходов все равно было затруднено из-за несущихся в сопровождении мотоциклистов кортежей.

Для самих участников саммита препятствием стали сидячие протесты. Пока полицейские по одному выдергивали демонстрантов, пытаясь очистить дороги, активисты заблокировали важный транспортный узел в порту Гамбурга. Загорелись файеры, полетели коктейли Молотова, потом заполыхали и автомобили. Небо над портом заволокло густым серым дымом. Возле причалов тысячи демонстрантов скандировали: «Вон! Вон!»

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В это время радушная хозяйка саммита Ангела Меркель, надевшая по такому случаю алый пиджак, довольно тепло поприветствовала российского президента Владимира Путина, как верного друга обняла французского лидера Эммануэля Макрона и слегка уклонилась от небрежных похлопываний президента США Дональда Трампа. Вопреки ожиданиям, эпатажный американец не проигнорировал прессу и позировал фотографам, демонстрируя решительные жесты, как бы говоря: «Все будет великолепно! Держимся, ребята!»

Прибыл Трамп в числе последних — на его пути «костьми легли» демонстранты. Президент США, разместившийся в гостевом домике сената Гамбурга, действительно находился от Выставочного центра чуть дальше остальных лидеров, заселившихся в гостиницы. Путин, например, как сообщала местная газета, проживал в отеле Park Hyatt. Фешенебельный отель также попал под руку демонстрантам, они устроили потасовку с его охраной. Впрочем, инцидент не был серьезным, российскую сторону даже не уведомили о нем, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Все-таки основным раздражителем для демонстрантов всех мастей был именно Дональд Трамп. Welcome to hell («Добро пожаловать в ад») — издевательски приветствовали высоких гостей организаторы самой масштабной демонстрации.

Фото: Michael Probst / AP

Семейный портрет

Неизбежно возникал вопрос: а почему вообще немцы решили, что центр «вольного ганзейского города», где активно голосуют за Левую партию, — подходящее место для саммита? К лидерам крупнейших экономик здесь не испытывают симпатий. Самые приличные лозунги, которыми были исписаны заколоченные витрины магазинов, гласили: «"Двадцатка", тебе здесь не место». Организаторы акций и не скрывали, что их цель — парализовать саммит. А еще лучше — досрочно его прекратить.

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В тот момент, когда лидеры собрались на совместное фотографирование, число полицейских, получивших ранения в результате столкновений с демонстрантами, возросло до 160. Но Меркель — центральная фигура в «Группе двадцати» — сияла. Сейчас она занимала позицию основного лидера в глобальной политике и красовалась в самом центре family photo.

На церемонию фотографирования (которой пресса обычно уделяет повышенное внимание) Меркель явилась последней, стараясь сказать пару слов каждому коллеге, приободрить, похлопать по плечу. Путин, в одиночестве шедший к площадке, стоял в первом ряду между китайским и турецким лидерами. Место для Трампа нашлось только с краю. Его предшественник всегда был в центре. Задвинутого в угол президента США «спас» Макрон, замкнув собой ряд. Как только закончилось фотографирование, он развернулся к американцу и, сжимая ладонь в кулак, принялся что-то объяснять.

С таким же напором в зале заседаний Путин, выставив вверх указательный палец и рубя воздух ладонью, о чем-то толковал с Меркель. Через мгновенье фрау вместе с Макроном без тени улыбки выслушивала Трампа. Но большую часть времени президент США, опустив глаза, читал свою речь, напечатанную на листах крупными буквами. Его настроение было далеко от радушного.

Фото: Presidenciamx / Globallookpress.com

Сошлись характерами

Утром этого дня Трамп рассказал в своем Twitter, что с нетерпением ждет переговоров, в том числе и с Владимиром Путиным. «Нам многое предстоит обсудить», — написал он. Через несколько часов, встретившись в кулуарах, президенты России и США наконец впервые пожали друг другу руки. Обычное рукопожатие, даже аккуратное, без показательного протягивания собеседника к себе. Единственное, что позволил себе Трамп, — как бы невзначай похлопать Путина по плечу.

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Их встреча — тема номер один не только для российской аудитории. Немецкие каналы наперебой рассказывали, как произойдет знакомство главных ньюсмейкеров. На этом фоне почти незамеченным оказалось другое долгожданное и неловкое рандеву: Трамп впервые взглянул в лицо президенту Мексики. И даже назвал его другом, но продолжил настаивать на строительстве стены вдоль границы. И, само собой, за счет Мехико.

В лучи славы неожиданно угодил и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, вышедший к прессе как раз в момент переговоров Трампа и Путина: многие решили, что он поделится подробностями. Немецкие, американские, даже японские и китайские журналисты зажали российского министра в плотное кольцо. Вырвавшись, он стремительно двинулся от толпы в противоположный конец зала. После этого казуса брифинги остальных министров решили перенести в отдельные помещения.

Еще больший накал страстей царил только в крошечной комнатке, где начиналась долгожданная встреча президентов России и США. Американец обвел толкавшихся журналистов рукой, мол, посмотри, что творят. Путин понимающе улыбнулся. Они снова пожали друг другу руки, Трамп первый протянул открытую ладонь. И обменялись комплиментами: президент США заявил, что для него находиться рядом с Путиным — большая честь, а российский лидер — что он очень рад этой встрече и надеется на ее результативность. «Вы будете спрашивать про вмешательство в выборы?» — успела выкрикнуть одна из американских журналисток перед тем, как всех вывели из комнаты.

Дальнейший обмен мнениями занял более двух часов. Время нашли за счет переговоров с премьер-министром Японии. Вежливый Синдзо Абэ подождал. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — объяснил, извиняясь, российский президент. Абэ понимающе кивал головой.

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Steffen Kugler / BPA / Getty Images

Подробности журналистам рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Президенты действительно продуктивно пообщались: США и Россия взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения огня в одной из зон деэскалации в Сирии; американский президент сообщил, что назначил спрецпредставителя «по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса».

«Конечно, президент Трамп упомянул, что в США по-прежнему определенные круги раздувают, хотя и не могут доказать российское вмешательство в выборы», — сказал Лавров. Как сообщил российский министр, Трамп отметил, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы не предъявлено ни одного факта.

«Коллеги, партнеры или друзья?» — спросили у Лаврова напоследок. «Это уже беллетристика! Решайте сами!» — парировал он.

Политика вытеснила экономику

События, происходившие в кулуарах «двадцатки», традиционно затмили повестку саммита. Но и рабочие встречи, посвященные мировым финансовым проблемам, проходили эмоционально. Подробностями делились члены делегаций. С их слов стало известно, что Трамп хвастал успехами американской экономики, достигнутыми уже при его президентстве. А лидеров G20 Трамп обвинил в дефиците торгового баланса США (порядка 800 миллионов долларов в год). Остальные возразили: развитие мировой торговли — благо, а протекционизм в глобальном масштабе не несет ничего хорошего.

Владимир Путин, как рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, «немножечко ввернул Трампу», сказав, что нельзя рассуждать о справедливости мировой торговли в условиях, когда существуют финансовые ограничения, торговые ограничения. Впрочем, как подчеркнул российский министр, «санкции — не наша история, это история тех стран, которые ввели их против России».

Фото: Rainer Unkel / Globallookpress.com

Глава Минприроды Сергей Донской признался, что ему лично было любопытно посмотреть на «человека, который идет вразрез мировому мнению» в вопросах климата (на Трампа из-за выхода США из Парижских соглашений действительно пытались давить со всех сторон). Шерпа России в G20 Светлана Лукаш восхитилась находкой Эммануэля Макрона: он объяснял плюсы открытой международной торговли на примере собственного мобильного телефона. Но итоги общей работы ее разочаровали: «70 процентов времени занимают вопросы политики, которые в таком формате все равно не решить».

Не пришли лидеры к единому знаменателю и в вопросах борьбы с терроризмом. Эту тему лидеры обсуждали на «нулевой» сессии и в полностью закрытом режиме.

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Завершался первый день саммита так же, как и начинался, — беспорядками. Прогулка первой леди США сорвалась из-за сомнений полиции и бодигардов в том, что они смогут обеспечить ее полную безопасность. Но российская делегация не волновалась. Накануне наши министры как раз попали в самый эпицентр выступлений антиглобалистов, но ничего чрезвычайного не случилось. И вечером в пятницу они намеревались также спокойно погулять по городу.

Справедливости ради стоит отметить, что работа саммита внутри Выставочного центра была организована немцами на высшем уровне. В одном из залов они даже повесили боксерскую грушу — вполне мирный способ выпустить пар, не разбивая витрины.