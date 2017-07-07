В интернете шутливо обсудили рукопожатие Путина и Трампа

В сети активно начали обмениваться мнениями по поводу первой личной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите лидеров стран G20 в Гамбурге в пятницу, 7 июля. Тема, в частности, вошла в топ-10 самых актуальных в мире в Twitter.

Юзеры, в том числе, поделились своими впечатлениями от рукопожатия глав государств в самом начале двусторонней встречи и шутливо его прокомментировали.

Они также предположили, что президенты могли бы поприветствовать друг друга в ином стиле и отрепетировать это заранее.

Кроме того, пользователи увидели сходство рукопожатия с эпизодом из сериала «Карточный домик». В нем по сюжету американский лидер Фрэнк Андервуд встретился с президентом России Виктором Петровым.

Некоторые начали анализировать поведение политиков в исторический момент. По их мнению, Путин держится более уверенно.

— я вам олег (@oleg__lego) 07 июля 2017, 14:21

Переговоры Путина и Трампа, которые начались примерно в 17:10 мск, на полчаса позднее намеченного, — одно из самых ожидаемых событий саммита. На беседу в графике было отведено около часа. До этого в пятницу лидеры впервые встретились и пожали друг другу руки перед заседанием, посвященным вопросам терроризма.