Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле

Президент России Владимир Путин на первом рабочем заседании саммита G20 указал своему американскому коллеге Дональду Трампу на то, что в условиях существования ограничений нельзя говорить о справедливости в мировой экономике. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

Трамп в своем выступлении уделил много внимания теме справедливости в мировой торговле. «Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко, так скажу, "ввернул" президенту Трампу: сказал, что президент США говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, есть торговые ограничения», — пояснил Орешкин.

Российский чиновник добавил, что на саммите ярым сторонником свободы мировой торговли выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

В то же время Орешкин рассказал, что Путин на заседании G20 также прокомментировал ситуацию в российской экономике, обратив внимание на завершение рецессии в России и возвращение к росту, который к концу 2017 года ожидается на уровне двух процентов.

Кроме того, российский лидер, по словам главы Минэкономразвития, указал на существующие в мировой экономической системе риски, связанные в первую очередь с накопленными долгами. «Также он говорил о том, что важно сейчас подумать о том, чтобы выработать механизм реструктуризации суверенных долгов», — сообщил Орешкин.

Встреча лидеров «Большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7 и 8 июля. У российского президента Владимира Путина запланировано на эти дни более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в его графике значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Одно из самых ожидаемых событий саммита — переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом.