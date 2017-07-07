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Трамп поведал о нетерпении перед встречей с Путиным на саммите G20

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита «Большой двадцатки» заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе и своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства написал в своем Twitter в пятницу, 7 июля.

«Я буду достойно представлять нашу страну и бороться за ее интересы! Фейковые СМИ никогда не будут правильно освещать мои действия, но кого это волнует!» — подчеркнул Трамп, сопроводив запись хештегом #MAGA (Make America great again, что в переводе означает «Сделаем Америку снова великой»).

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