Жизнь до Трампа

Pull-aside (разговор в сторонке), «на ногах» или все-таки полноценная «сидячая» встреча — едва наметившееся общение президентов России и США стремятся втиснуть в привычные рамки. И напрасно — в российском МИДе уже сравнили ожидания от встречи с прогнозом погоды. Российско-американские отношения традиционно персонифицированы, но чтобы наладить личную дипломатию, Владимиру Путину и Дональду Трампу пришлось ждать полгода. В былые времена знакомство президентов проходило куда проще и спокойнее. Накануне первого рукопожатия лидеров «Лента.ру» вспоминает, как российский президент знакомился с другими хозяевами Белого дома.

Тот, кто умеет ждать

Беседа президентов России и США, которая пройдет 7 июля на полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге, будет отдельной встречей. «Полноценная, "сидячая"», — пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Перед этим событием ему пришлось делать немало пояснений. Его даже спросили о том, готовится ли Путин к рукопожатию с Трампом, ведь манера американца перетягивать на себя собеседника, демонстрируя, кто здесь хозяин, хорошо известна. Президент Франции Эммануэль Макрон называл такое приветствие моментом истины, а японский премьер-министр Синдзо Абэ просто скорчился от боли. Однако, как мы помним, рукопожатие у Путина тоже крепкое: «руки ломает».

Ход встречи пытаются предугадать и за океаном. Американские комментаторы дружно отмечают, что Путин наверняка хорошо к ней подготовился, тогда как Трамп намерен «плыть без руля и без ветрил». Переговоры вызывают беспокойство и у американских дипломатов, пишет Bloomberg, ведь у Путина — «шпионское прошлое» и богатый политический опыт, а у Трампа — недолгая работа в госструктурах. Телеканал CNN напоминает, что оба лидера известны своим стремлением демонстрировать силу и власть, осознавая ключевую роль языка жестов в формировании политической риторики.

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Такое внимание к личной «химии» Трампа и Путина объясняется широчайшим спектром проблем и неясностью, за что браться в первую очередь. В Кремле признаются: сколько продлится общение (возможно, лишь полчаса) и что за это время успеют обсудить — неизвестно.

«Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения. Это возможно. Возможно, этого и не будет», — сказал Трамп вскоре после своей инаугурации. Он собирался встретиться с российским коллегой еще до формирования кабинета, однако на фоне скандала с докладом американских спецслужб о роли российских хакеров в предвыборной кампании в США знакомство двух лидеров откладывалось.

Периодически появлялись сообщения о том, что они вот-вот встретятся: в столице Исландии Рейкьявике, в нейтральной Финляндии или Словении — на родине жены Трампа Мелании. В конце мая появилась версия, что президент США во время пребывания в Европе может «отскочить» в одну из третьих стран, куда прилетит и его российский коллега. Но не отскочил, хотя Путин действительно был в этих числах неподалеку — посещал Елисейский дворец.

Церемония инаугурации 45-го американского президента Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года в Вашингтоне Фото: Doug Mills / Reuters

По мере приближения саммита «Большой двадцатки», где встреча двух лидеров неизбежна, появились сообщения о ее формате: якобы Трамп хочет провести встречу с соблюдением всех дипломатических формальностей и в присутствии прессы, несмотря на то что в его команде многие предпочли бы сохранить дистанцию. В середине июня Трамп язвительно заметил в Twitter, что за семь месяцев никто так и не доказал его «тайного сговора с русскими».

Британская The Guardian сообщала о списке уступок, которые Трамп мог бы предложить Путину. Среди них упоминалось возвращение дипломатической собственности России в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которой был запрещен в декабре. «Я думаю, что и американцам уже, наверное, надоело "блистать" как нарушителям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — предположил накануне вылета в Гамбург помощник российского президента Юрий Ушаков.

В Кремле подчеркивали, что диалог двух стран деградировал до небывало низкого уровня. «Политическая шизофрения», — охарактеризовал ситуацию Путин. Действительно, предыдущие годы первые его встречи с хозяевами Белого дома проходили в куда более приемлемой атмосфере. Было напряжение, были подозрения, были недомолвки, но это не мешало американским президентам посещать Россию и приглашать российских лидеров в гости.

Россия на пороге НАТО

Желтые цветы, бокалы с золотой каемкой и сырники с вареньем — такое угощение можно разглядеть перед Биллом Клинтоном и Владимиром Путиным на официальной фотографии. В далеком 2000 году уходящий президент США знакомился в Москве с новым российским главой государства. За полгода до этого на форуме в Давосе журналистка Труди Рубин спросила у представителей российской делегации «Who is mr. Putin?». Как оказалось потом, Билл Клинтон отвечал на этот вопрос так: «Я думаю, он очень вдумчивый и ловкий. Думаю, с ним мы сможем сделать много хорошего».

Бывший президент США Билл Клинтон, чтобы обстоятельно познакомиться с Владимиром Путиным, приезжал в Москву в июне 2000 года Фото: Win McNamee / Reuters

В те дни Клинтон и Путин старались демонстрировать друг другу высшую степень уважения. Путин назвал своего визави «очень удобным и приятным партнером по переговорам», а Клинтон общался не только с российскими политиками, но и с российскими слушателями: он пришел на радиостанцию «Эхо Москвы».

Наблюдатели отмечали, что именно Клинтон был главной заинтересованной стороной и инициатором московского саммита. Путин молча ему подыгрывал. Ему спешить было незачем — он ждал нового хозяина Белого дома, с которым ему придется иметь дело следующие годы.

Кстати, недавно Путин, вспоминая тот визит, рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс: «Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "А может быть, посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО". Клинтон ответил: "Ну, а что же, я не против"». И в этот момент «вся американская делегация очень занервничала», отметил Путин.

Заглянувший в душу Путину

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Свою первую личную встречу Владимир Путин и Джордж Буш-младший начали в замке Брдо на окраине Любляны, столицы Словении, в июне 2001 года. Стоя бок о бок на ступенях замка, они делали друг другу комплименты. Буш выражал уверенность в том, что у него с Путиным «обнаружится много общего».

Однако аналитики отмечали, что расхождения сторон по наиболее принципиальным вопросам (развертывание системы ПРО в Европе и расширение НАТО на восток) столь сильны, что вряд ли стоит ожидать каких-либо решений, и предвкушали напряженный поиск точек соприкосновения и возможностей для последующего торга.

Но Буш был настроен дружелюбно. Он пригласил российского лидера на свое ранчо в Техасе, а потом и в президентскую резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Путин первым позвонил Бушу после терактов 11 сентября 2001 года и предложил помощь. А через несколько месяцев российский президент (в черном деловом костюме) и американский (в демократичной ветровке и бежевых брюках) после совместного завтрака, утренней прогулки и беседы один на один на ранчо Прэри Чэпл отправились в среднюю школу городка Кроуфорд. Улыбаясь друг другу, политики объясняли американским подросткам, что их личная дружба и вклад в развитие российско-американских связей переживут сроки их президентства.

Владимир Путин и Джордж Буш в шелковых национальных костюмах на саммите АТЭС во Вьетнаме в 2006 году Фото: Jim Young / Reuters

В мае 2002 года Буш приехал в Северную столицу России. Свое знакомство с культурным достоянием Санкт-Петербурга он начал с Эрмитажа. Прогуливаясь по залам музея, он задержался возле портрета Екатерины Великой. «А где же Потемкин?» — спросил он, демонстрируя, что хорошо подготовился к поездке. Об этом забавном эпизоде на встрече со студентами Петербургского университета рассказал Путин. Российский президент сразу задал шутливый тон беседе, предложив студентам задавать ему вопросы попроще, а американскому гостю — посложнее. Оба лидера демонстрировали полное удовольствие от встречи, называли друг друга по имени и обращались на «ты».

А вот знакомство со следующим главой Белого дома пошло по другому сценарию: никакого совместного отдыха, поездок на ранчо и общения с молодежью.

«Перегрузка» и самовар

За полчаса до приезда гостей на веранде подмосковной резиденции в Ново-Огарево официант в красной расшитой косоворотке раздувал самовар по старинной традиции — сапогом. Чайные столы украшали павловопосадские платки. Завтрак накрыли затейливый: копченая белуга с оладьями и мармеладом из клюквы, яйца с черной икрой и сметаной, пельмени из перепелки, кисель из вишни и мороженое из домашней сметаны.

Председатель правительства РФ Владимир Путин и президент США Барак Обама во время чаепития в резиденции Ново-Огарево в 2009 году Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В такой обстановке в июле 2009 года прошла первая встреча нового президента США Барака Обамы и российского премьера Владимира Путина. Общение продлилось дольше запланированного — около двух часов. Обама держался умеренно приветливо, Путин пребывал в хорошем настроении и улыбался. Если до поездки в Москву американец говорил, что российский премьер застрял одной ногой в прошлом, то после встречи был убежден: взгляд Путина устремлен в будущее.

За несколько месяцев до визита в Россию американцы объявили «перезагрузку» в отношениях двух стран, назвав ее по ошибке «перегрузкой». И действительно, перегрузка произошла очень быстро. Разногласия по Сирии обострялись, постепенно недовольство Соединенных Штатов распространилось на всю российскую политику: и на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, и на введение ограничений на деятельность НКО, и на запрет на усыновление российских детей американцами, ставший ответом на «акт Магнитского».

Путин и Обама общались много раз, но те посиделки в Ново-Огарево так и остались в истории единственной теплой встречей двух лидеров. Не последнюю роль в этом сыграла та самая «химия»: Обама в отличие от Буша не стремился наладить с Путиным личный контакт. У Трампа, очевидно, другой настрой. «Все будет отлично между США и Россией! В нужное время все образумятся, и будет прочный мир!» — написал он несколько месяцев назад в своем Twitter.