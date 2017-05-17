Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в том, что он якобы выдал секретную информацию главе МИД РФ Сергею Лаврову. Глава государства сделал соответствующее заявление в среду, 17 мая, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьер-министром Паоло Джентилони. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты», — заявил Путин.

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В то же время, по его словам, Москва высоко оценивает результаты встречи Лаврова и Трампа. «Это был первый визит, ответный визит нашего министра иностранных дел после того, как мы принимали в Москве госсекретаря [США Рекса] Тиллерсона. Это обычная и естественная международная практика», — сказал президент России.

Встреча президента США и российского министра прошла 10 мая в Белом доме. Спустя несколько дней газета The Washington Post сообщила о том, что во время переговоров Трамп раскрыл некие секретные данные. Затем американский телеканал NBC News со ссылкой на свои источники рассказал о том, что Трамп поделился сведениями о планах террористов устроить взрыв на борту одного из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук.

Позже Трамп подтвердил, что во время встречи с Лавровым поделился «данными о терроризме и безопасности авиаполетов». В целом, встречу с российским министром он оценил как «очень-очень успешную».