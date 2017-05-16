Песков назвал ерундой данные о передаче Трампом секретных сведений Лаврову

Информация о том, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи якобы передал главе МИД России Сергею Лаврову секретные данные, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Лента.ру» во вторник, 16 мая.

«Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде», — сказал официальный представитель Кремля.

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15 мая газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ходе встречи с главой российского МИД раскрыл «высоко секретную информацию», касающуюся террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг эту информацию.

Встреча российского министра с президентом США состоялась в среду, 10 мая. В Белом доме по ее итогам заявили, что Трамп выразил намерение улучшить отношения с Россией. Сергей Лавров назвал сотрудников администрации Трампа «людьми дела». В российском МИД отметили, что несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы международной повестки дня.