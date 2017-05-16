СМИ узнали о передаче Трампом Лаврову сверхсекретной информации об ИГ

Президент США Дональд Трамп якобы раскрыл главе российского МИД Сергею Лаврову сверхсекретную информацию касательно запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как утверждает издание The Washington Post, это произошло 10 мая на встрече в Белом доме.

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Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет, что предоставленные сведения поставили под удар некий «важнейший зарубежный источник разведданных» об ИГ, который не разрешал делиться этой информацией с Россией. Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сведения, изложенные в этой статье. Он утверждает, что в ходе встречи Трампа с Лавровым обсуждался ряд вопросов, среди которых были совместные усилия в борьбе с терроризмом. В ходе этого диалога говорилось о конкретных угрозах, но стороны не обсуждали источники, методы или боевые операции, — передает The Washington Examiner.

Также опровержение последовало и от советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера. «То, как описывает издание ту историю — фальшивка. Я присутствовал при разговоре. Президент и министр обсуждали, в частности, угрозы для гражданской авиации. Ни в каком виде, ни в какое время действия разведок не обсуждались», -— заявил чиновник.

Лавров ранее прокомментировал встречу с Трампом, назвав сотрудников его администрации «людьми дела, которые готовы работать над решением вопросов. Они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан», — пояснил глава российского МИД.