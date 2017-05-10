Стали известны подробности встречи Трампа и Лаврова

Переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова продлились 40 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что он обсуждал с Трампом и своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.

Американский президент, по данным агентства, остался доволен итогами встречи.

Тиллерсон же сообщил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве во время его визита в российскую столицу.

Тиллерсон был в Москве 12 апреля. Тогда он заявил, что отношения между Россией и США находятся в «низкой точке». Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги визита, отметил «колоссальную работу» своего госсекретаря. Сам Тиллерсон пояснил, что значительных решений во время встречи принято не было.