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Тиллерсон рассказал об отсутствии решений после визита в Москву

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Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров

Россия и США не приняли никаких решений в ходе переговоров в Москве. Об этом госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал в интервью радиостанции NPR.

По словам главы Госдепа, России следует решить, будет ли она позитивным игроком в глобальном мировом порядке или же деструктивным.

Тиллерсон был в Москве 12 апреля. Тогда он заявил, что отношения между Россией и США находятся в «низкой точке». Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги визита, отметил «колоссальную работу» своего госсекретаря.

«Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор», — говорил Трамп, добавив, что общение прошло даже лучше, чем он ожидал.

В ноябре 2016 года после выборов американского президента в Кремле отмечали, что российско-американские отношения оставляют желать лучшего. «Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях. Они находятся совсем на дне», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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