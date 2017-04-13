Трамп отметил колоссальную работу Тиллерсона на переговорах в Москве

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон проделал «колоссальную работу» на переговорах, в которых он принял участие в последние несколько дней в Италии и России. Как передает РИА Новости, такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Хочу отметить замечательную работу, которую проделал госсекретарь Рекс Тиллерсон по укреплению единства НАТО, а также его визит в Москву, чтобы продвигать интересы безопасности США и наших союзников. Он проделал колоссальную работу», — отметил американский лидер.

Переговоры Тиллерсона в Москве Трамп назвал успешными, подчеркнув, что важны их итоги. «Я думаю, у него была успешная встреча в России, мы увидим, каковы будут результаты, важны именно результаты, а не просто разговор», — сообщил Трамп, добавив, что общение прошло «даже лучше, чем я ожидал».

По его словам, отношения США и России находятся на «может быть, самом низком в истории уровне», однако Трамп выразил надежду, что они улучшаться. «Россия — сильная страна, мы очень-очень сильная страна, посмотрим, как это все сложится», — сказал президент США.

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Также он добавил, что будет прекрасно, если Соединенные Штаты поладят с президентом РФ Владимиром Путиным и Россией. «Было бы прекрасно, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это может произойти, а, может, и нет, может быть просто наоборот», — отметил хозяин Белого дома.

Он добавил, что хотел бы «иметь хорошие отношения со всеми».

Госсекретарь США в последние дни провел переговоры в Лукке (Италия) с коллегами по G7, а также в Москве. В российской столице он встретился с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.