Лавров раскрыл подробности встречи с Путиным и Тиллерсоном

Москва подтвердила свое намерение устранять проблемы в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в которых участвовал президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в среду, 12 апреля.

Дипломат отметил, что в российско-американских отношениях скопилось много проблем, в том числе тех, которые «остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы».

«Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены», — заявил глава российского МИД.