Лавров заявил о недопустимости ультиматумов со стороны США

В Москве хотят понять реальные намерения администрации США и считают неправильным ставить партнеров перед выбором в ультимативной форме. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, сообщает «Интерфакс».
«Нам очень важно понять вашу позицию, позицию США, реальные намерения вашей администрации», — заявил Лавров. «Наша последовательная линия формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора: либо вы с нами, либо против нас», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее, 11 апреля, Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».
«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и играть важную роль или сохранить свой союз с этой группой, которая, по нашему мнению, не будет служить интересам России в долгосрочной перспективе», — сказан он.
В тот же день замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что Тиллерсон сделал это заявление из-за того, что недостаточно разобрался в вопросе. «Если он знает реальную ситуацию и такое говорит, тогда это очень опасный симптом», — подчеркнул парламентарий.