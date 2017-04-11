Российский МИД ответил на ультиматум госсекретаря США

Москва не воспринимает как ультиматум заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит во вторник, 11 апреля, РИА Новости.

«Я рассматриваю [слова Тиллерсона] как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона», — сказала дипломат.

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Ранее во вторник госсекретарь заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что Тиллерсон сделал это заявление из-за того, что недостаточно разобрался в вопросе. «Если он знает реальную ситуацию и такое говорит, тогда это очень опасный симптом, — подчеркнул парламентарий.

Вечером 11 апреля Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом. 12 апреля состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому в сирийской провинции Идлиб.