В Совфеде отреагировали на ультиматум Тиллерсона по Сирии

Москва не защищает президента Сирии Башара Асада, а борется с международным терроризмом на территории республики, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 11 апреля, комментируя выдвинутый госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ультиматум к России.

«Они нам предлагают ложный выбор, мы не вкладываем силы и средства, чтобы отдельный человек с конкретной фамилией мог продолжить там руководить. Мы говорим о том, что тот, кто должен руководить Сирией, — это должен быть выбор сирийского народа, и что на территории Сирии должен быть мир», — сказал сенатор.

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Климов выразил надежду, что Тиллерсон сделал это заявление из-за того, что недостаточно разобрался в вопросе. «Если он знает реальную ситуацию и такое говорит, тогда это очень опасный симптом», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что действующий сирийский президент пользуется авторитетом среди населения. «Любой кандидат на эту должность, которого предлагают разные государства, не будет иметь такой поддержки населения, которой обладает господин Асад. Это признают даже его политические противники», — резюмировал Климов.

Ранее во вторник госсекретарь США заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».