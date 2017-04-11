В Кремле затруднились уточнить дату встречи Путина с Тиллерсоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не готов подтвердить, состоится ли в ближайшие дни встреча российского лидера Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Его слова во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока не могу подтвердить», — сказал Песков, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

10 апреля, отвечая на вопросы журналистов о возможной отмене встречи, он напомнил, что ранее она не анонсировалась, и пока в графике Путина ее нет. Песков также добавил, что Кремль проинформирует прессу, когда появится конкретная информация.

Материалы по теме По грани допустимого Какими могут быть последствия американского удара по Сирии

Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал американский президент Дональд Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные лидеру республики Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки американцев на авиабазу Москва приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Документ заключен между США и Россией в октябре 2015 года.