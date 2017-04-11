В Кремле затруднились уточнить дату встречи Путина с Тиллерсоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не готов подтвердить, состоится ли в ближайшие дни встреча российского лидера Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Его слова во вторник, 11 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Пока не могу подтвердить», — сказал Песков, комментируя соответствующие публикации в СМИ.
10 апреля, отвечая на вопросы журналистов о возможной отмене встречи, он напомнил, что ранее она не анонсировалась, и пока в графике Путина ее нет. Песков также добавил, что Кремль проинформирует прессу, когда появится конкретная информация.
Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал американский президент Дональд Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные лидеру республики Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.
После атаки американцев на авиабазу Москва приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Документ заключен между США и Россией в октябре 2015 года.