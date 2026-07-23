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Забота о себе
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08:13, 23 июля 2026Забота о себе

Женщина после 11 лет отношений заметила у партнера ночную эрекцию и оказалась в тупике

«Лента.ру»: Пользователи Reddit обсудили вопрос о согласии партнера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Designed by Magnific

Пользовательница Reddit рассказала, как оказалась в тупике из-за того, что заметила у своего партнера, с которым состоит в отношениях уже 11 лет, ночную эрекцию. Она попросила комментаторов посоветовать, как ей стоит поступить.

По словам женщины, ее бойфренд уснул в нижнем белье, а она заметила эрекцию и захотела заняться с ним оральным сексом и разбудить его. «Мы встречаемся довольно давно, но никогда по-настоящему не обсуждали подобную ситуацию. Я не хочу нарушать его доверие или переходить границы», — написала она и спросила у других пользователей, как стоит поступать в таких ситуациях.

Многие комментаторы написали, что автору следовало обсудить план действия со своим партнером заранее. По их мнению, если женщина начнет заниматься с ним оральным сексом, пока он спит, это нарушит принцип активного согласия. Автору также посоветовали поговорить о случившемся с партнером, когда он проснется.

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В то же время некоторые решили, что женщина может воплотить свой план в жизнь, поскольку долгие отношения подразумевают согласие на секс. Именно к ним и прислушалась автор поста.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как недавно впервые занялась со знакомым оральным сексом и испугалась его реакции. По словам девушки, он заплакал.

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