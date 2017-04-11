Тиллерсон прибыл в Москву в первый раз в качестве госсекретаря

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву в первый раз в качестве главы американского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
12 апреля состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по аэродрому близ Хомса под предлогом якобы проведенной сирийскими правительственными силами химической атаки в городе Хан-Шейхун, провинция Идлиб.
Ранее 11 апреля Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».
«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и играть важную роль или сохранить свой союз с этой группой, которая, по нашему мнению, не будет служить интересам России в долгосрочной перспективе», — сказан он.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ряд европейских стран поддержал удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами, чтобы наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом.
«Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию во время избирательной кампании в США (...) Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг. Замечательно! Мы готовы потерпеть», — заявил российский президент.