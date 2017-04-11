Путин рассказал о готовности России потерпеть роль общего врага для Запада

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ряд европейских стран поддержал удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами, чтобы наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение глава государства высказал во вторник, 11 апреля, по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой, передает ТАСС.

«Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию во время избирательной кампании в США (...) Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия, есть общий враг. Замечательно! Мы готовы потерпеть», — заявил российский президент.

В то же время он понадеялся, что ситуация изменится и «все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия».

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В рамках пресс-конференции Путин также прокомментировал обвинения в адрес официального Дамаска по поводу применения химоружия в провинции Идлиб. «Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали"», — сказал президент.

Российский лидер напомнил, что подобная ситуация складывалась в Ираке в 2003 году. Тогда представители США демонстрировали в Совете Безопасности ООН химическое оружие, якобы обнаруженное в этой стране, а после начали там военную компанию.

4 апреля на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун (провинция Идлиб) неопознанными самолетами были сброшены химические боеприпасы. В результате погибли по меньшей мере 70 человек, сотни пострадали. Вашингтон обвинил в организации атаки власти Сирии, после чего американские военные по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат. Кто конкретно применил химическое оружие, остается невыясненным, Дамаск свою причастность к атаке отвергает. В Москве в свою очередь считают, что Вашингтона использовал события в Идлибе как предлог для демонстрации силы.