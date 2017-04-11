Президент России допустил повторение провокаций с химоружием в Сирии

Москва располагает информацией о подготовке провокаций с химическим оружием на территории Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, передает ТАСС.

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации — а я по-другому их назвать не могу — готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска», — сказал Путин.

Глава государства уверен, что в использовании химоружия в этих регионах, как и в случае с Идлибом, обвинят сирийские власти.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Ранее во вторник Владимир Путин прокомментировал обвинения со стороны западных стран в адрес властей Сирии по поводу химатаки в Идлибе. «Хочется сказать: "Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали"», — отметил он.

11 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что на территории, подконтрольной сирийской оппозиции, может находиться два объекта с химоружием.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар 59 крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы. Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб.

