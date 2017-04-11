Президент России допустил повторение провокаций с химоружием в Сирии

Москва располагает информацией о подготовке провокаций с химическим оружием на территории Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 11 апреля, передает ТАСС.
«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации — а я по-другому их назвать не могу — готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска», — сказал Путин.
Глава государства уверен, что в использовании химоружия в этих регионах, как и в случае с Идлибом, обвинят сирийские власти.
Ранее во вторник Владимир Путин прокомментировал обвинения со стороны западных стран в адрес властей Сирии по поводу химатаки в Идлибе. «Хочется сказать: "Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали"», — отметил он.
11 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что на территории, подконтрольной сирийской оппозиции, может находиться два объекта с химоружием.
В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар 59 крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы. Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб.