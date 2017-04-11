Генштаб сообщил о двух объектах с химоружием на территории сирийской оппозиции

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила уничтожение только 10 из 12 объектов с отравляющими веществами в Сирии. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

«К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия», — подчеркнул он.

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В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар 59 крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы

Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки на авиабазу Россия приостановила действие заключенного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.