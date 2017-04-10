Мир
 

США допустили новые атаки на Сирию в случае применения химоружия

Перейти в «Мою Ленту»
Шон Спайсер
Шон Спайсер

Соединенные Штаты не исключают новых ударов по Сирии, если последуют новые химические атаки. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Если люди подвергнутся атаке с использованием отравляющих веществ, мы оставляем за собой возможность для новых действий», — сказал он.

В то же время, по словам Спайсера, у США и России есть общие интересы в борьбе с «Исламским государством», Вашингтон хочет работать в этом направлении с Москвой.

США в ночь на 7 апреля нанесли удар по аэродрому Шайрат, который использовали сирийские правительственные силы. Приказ о запуске 59 крылатых ракет отдал президент Дональд Трамп.

Обстрел был произведен после сообщений оппозиции о том, что лояльные лидеру Сирии Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

После атаки на авиабазу Россия приостановила действие заключенного в 2015 году меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ракетный удар США по Сирии назвали первым военным преступлением Трампа
Совфед призвал парламенты мира осудить действия США в Сирии
Кремль счел бессмысленным меморандум о безопасности полетов в Сирии
Последние новости
В «Роскосмосе» усомнились в высокой эффективности разработок Илона Маска
Маккейн обвинил Россию в содействии химатаке в Сирии
США допустили новые атаки на Сирию в случае применения химоружия
Ефимова проплыла 50 метров брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире
Австралийский матрос прогнал большую белую акулу шваброй
Кувейт заметил растущую дисциплину в рядах ОПЕК
Умер советский актер Гиви Берикашвили
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:24 Сегодня
Саддам Хуссейн

Время Саддама

В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще вспоминают с теплотой
19:07 Сегодня

Полиция Манчестера провела спецоперацию против торговцев «зомби-спайсом»

21:46 Сегодня

Маккейн обвинил Россию в содействии химатаке в Сирии

19:56 Сегодня

Марокканский мигрант планировал теракт у посольства России в Германии

Мир
 — 
00:05 7 апреля 2017
Марин ле Пен

По жизни правая

Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
16:38 Сегодня

Действия догхантеров вызвали протесты в Македонии

20:43 Сегодня

Гонконг поборется за геев-туристов

19:06 Сегодня

В Египте прошли похороны жертв теракта в коптской православной церкви

Мир
 — 
03:01 6 апреля 2017
Дональд Трамп

Американский пирог

Готов ли Китай сменить США в роли лидера мировой глобализации
19:45 Сегодня

Суд Осло арестовал 17-летнего россиянина на две недели

15:25 Сегодня

Норвежские власти повысили уровень террористической угрозы

14:17 Сегодня

В Венесуэле полиция разогнала антиправительственную демонстрацию

Россия
Обыденный сюжет всех религий
Зачем подожгли Вселенский храм в Татарстане и что с ним будет теперь
«Цена зависит от политической конъюнктуры»
Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой
На Казанском вокзале вновь эвакуировали пассажиров из-за бесхозной сумки
Путин поздравил Бибилова с избранием президентом Южной Осетии
Сергей Кузнецов«Никто не собирается сносить все под одну гребенку»
Главный архитектор Москвы о программе ликвидации хрущевок
В Совфеде санкции против российских военных назвали стрельбой по воробьям
Байдарочник проплыл по луже в центре Омска
Все материалы
Мир
Саддам ХуссейнВремя Саддама
В Ираке годы правления кровавого диктатора все чаще вспоминают с теплотой
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Демонстративный бросок «Томагавка»
Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях
США допустили новые атаки на Сирию в случае применения химоружия
Маккейн обвинил Россию в содействии химатаке в Сирии
Марокканский мигрант планировал теракт у посольства России в Германии
Гонконг поборется за геев-туристов
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоПотрясли мошной
Кони, самолеты, белые рояли: что задекларировали украинские политики за 2016 год
В Киеве рассказали о подготовке к высадке десанта в Крыму в 2014 году
Ляшко пожелал главе Нацбанка Украины здоровья для отсидки в тюрьме
Джигурду собрались исключить из Союза кинематографистов Украины
В Латвии назвали мифом информацию о переброске в Донбасс «белых колготок»
Президент Грузии сравнил выборы в Южной Осетии с Крымской весной
В ЛНР анонсировали полную переориентацию угольной промышленности на Россию
Все материалы
Финансы
Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Игорь ШуваловМаски уверенности
Ралли вице-премьеров: на кого рассчитывают руководители правительства
В Минфине рассчитали приток капитала при сохранении текущего курса рубля
Алексей Викулович МорозовВечный актив Морозовых
Как «гаражная экономика» старообрядцев лечила Российскую империю
Топилин рассказал о способах повышения пенсий
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Минтруд пообещал разобраться с манипуляциями прожиточным минимумом
Кувейт заметил растущую дисциплину в рядах ОПЕК
Все материалы
Бизнес
Отнять и поделить
Как наемные работники борются с работодателями
«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Европы
Недвижимость с поправкой на МЦК
Развитие центрального кольца повысит ликвидность квартир
Банк UBS повысил рекомендацию по глобальным депозитарным распискам «Роснефти»
Квартальные продажи автомобилей в России увеличились впервые за четыре года
Кредиторы решили обанкротить ретейлера одежды Kira Plastinina
Минпромторг предложил разрешить выращивать опий для производства лекарств
Все материалы
Силовые структуры
Старт ракеты с эсминца USS Porter 7 апреля 2017 годаПо грани допустимого
Какими могут быть последствия американского удара по Сирии
«Это баланс точности и скорости»
«Лента.ру» взяла интервью у стрелка, сыгравшего Бетховена на пистолетах
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
В США начали выработку требований к новому ракетному фрегату
Один человек погиб при перестрелке в подмосковном Домодедово
В Подмосковье бывший полицейский приговорен к 18 годам за убийство трех человек
В Ростове-на-Дону задержан глава ячейки украинских неонацистов
Все материалы
Наука и техника
Доехали
Кто погубил российскую космическую отрасль
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Неживые убийцы
Новая форма жизни оказалась гигантским вирусом-мутантом
Во всех версиях Word обнаружена опасная уязвимость
«Роскосмос» начал поиски покупателей двигателей РД-180
Мощи Серафима Саровского вернулись из космоса
Найдены древнейшие зубные пломбы
Все материалы
Спорт
Александр УсикЛом, Ус и Гвоздь
Как украинцы забрались на боксерский Олимп
Иван Кунаев«Утренняя тренировка для меня — путь от дома до работы»
Мастер спорта по маунтинбайку — о суточных гонках и опасности катания по Москве
Даниэль Кормье и Энтони Джонсон Сколько волка ни Кормье
38-летний Даниэль Кормье задушил Энтони Джонсона в бою-реванше
Кебабы назвали причиной отмены боя Нурмагомедова и Фергюсона
Ефимова проплыла 50 метров брассом на ЧР с лучшим результатом сезона в мире
На игрока английского «Эвертона» напали в баре
«Металлург» обыграл СКА во втором матче финала Кубка Гагарина
Все материалы
Культура
Кинуть селфи-палку
Искусство снимать самого себя — со всех самых неудобных ракурсов
Анри ВолохонскийДостучаться до небес
Какие песни, помимо «Города золотого», сочинил Анри Волохонский
«Эта роль была создана для Арнольда»
Кто снял Шварценеггера в роли человека, похожего на Виталия Калоева
Умер советский актер Гиви Берикашвили
Gorillaz снимут сериал
Мэр Альметьевска пригласил жителей на субботник пародией на «Тает лед»
Группа Korn наняла 12-летнего сына басиста Metallica
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хочу заработать на YouTube, ведь на пенсию прожить сложно»
Как покорить молодежь, если ты высокотехнологичная бабушка из Хакасии
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Косяк за косяком
Как марихуана мешает ФБР бороться с хакерами
Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию
Список «русофобов года» православного канала признали угрозой безопасности РФ
Хиллари Клинтон рассказала о любимом меме про Трампа
Жокей неловко сбежал во время интервью «Би-би-си»
Все материалы
Ценности
Узнаю по талии
Возвращение женского корсета на подиумы и улицы
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Chanel превратил Кару Делевинь в скейтера
Swatch представил в России новые ультратонкие часы
Aizel снял украинскую модель в проекте о путешествиях
Канье Уэст вдохновился флорентийским искусством
Chevrolet покажет в Шанхае секретный концепт
Все материалы
Путешествия
Столица техно и хороших людей
Прожить день в Берлине как местный житель
«Первопроходцам всегда достается больше шишек и лавров»
Валерий Тройчук («Винодельня Ведерников») — о русских винах европейского уровня
СМИ узнали об угрозе приостановки чартеров в Турцию
Путешественники определили лучшую авиакомпанию в мире
МИД призвал россиян в Египте быть осмотрительными
В Китае открыли прогулочную дорожку со стеклянным полом на высоте 200 метров
Пассажира в США волоком вытащили из самолета
Все материалы
Из жизни
«Через пару лет хочу вернуться в Россию»
История крымчанки, переехавшей в Израиль и вступившей в ряды ЦАХАЛ
Все мы немножко лошади
Гостьи легендарных британских скачек презрели трезвость и дресс-код
Торги Тор в финале восьмого сезона RuPaul's Drag Race Здравствуйте, я ваша тетя!
Зачем американские мужчины носят женские платья
Американца оштрафовали за выгул змеи без поводка
Китаянка сожгла девять автомобилей из мести за любимую собаку
В Китае зоопарк позволил посетителям убирать медвежий помет за деньги
Жителей Новой Зеландии возмутила начинка пиццы премьер-министра
Все материалы
Вышел Льюис из тумана
Итоги олдскульного Гран-при Китая и что все это значит для Формулы-1
Ищу спонсора
Семья террориста и средства для секса: неудачные спонсоры гоночных команд
Самые новые старые автомобили
10 старых машин, ради которых хочется продать новые
Самые-самые трехдверные внедорожники
Очень маленькие автомобили для настоящего оффроуда
Jeep показал быстрейший и мощнейший внедорожник в мире
Ferrari разработала офисное кресло за 10 тысяч долларов
На продажу выставлен единственный в мире голубой Porsche 918
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы