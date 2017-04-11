Путин сравнил ракетные удары по Сирии с кампанией США в Ираке

Ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда представители США демонстрировали в Совете Безопасности ООН химическое оружие, якобы обнаруженное в Ираке. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Серджо Маттарелла во вторник, 11 апреля, передает «Интерфакс».

«После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») на международной сцене», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что то же самое происходит и сейчас, а партнеры США «кивают им».