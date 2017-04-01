Второй в «Исламском государстве» человек после аль-Багдади убит в Ираке

В Ираке в результате авиаудара погиб Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili), ближайший соратник лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters.

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Он был ликвидирован в городе Эль-Каим в граничащей с Сирией западной провинции Анбар, передает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал IMN. Уточняется, что террорист был главным по безопасности во всем ИГ.

В период правления Саддама Хусейна аль-Джумайли работал в разведывательных структурах в Фаллудже. После вторжения в Ирак американских войск он примкнул к повстанцам.

29 марта сообщалось о ликвидации в Ираке министра здравоохранения ИГ Саада Абу Шуейба. Его застрелили в Старом городе Мосула.