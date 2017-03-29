СМИ сообщили о ликвидации министра здравоохранения ИГ

Бойцы федеральной полиции Ирака ликвидировали министра здравоохранения группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Саада Абу Шуейба (Saad Abu Shoeib). Об этом в среду, 29 марта, сообщает Iraqi News со ссылкой на командующего силовой структурой Шакера Джавдата (Shaker Jawdat).

По его словам, Шуейба застрелили в Старом городе Мосула. Вместе с ним было убито «несметное число его товарищей». Джавдат также отметил, что силы федеральной полиции с февраля отбили у террористов порядка 330 квадратных километров на западе Мосула.

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Ранее 29 марта стало известно, что иракские военнослужащие осадили соборную мечеть ан-Нури, где в 2014 году глава ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат, а себя назвал халифом.

Наземная операция в Мосуле, являющемся оплотом «Исламского государства» в Ираке, началась в октябре 2016 года. В январе-феврале 2017-го иракские войска при поддержке сил Международной коалиции освободили большую часть города. Бои, сопровождающиеся большим числом жертв, на западе Мосула продолжаются, однако из-за возросших потерь среди гражданского населения иракские силовики решили прекратить массированное наступление.

По данным представителя ООН, за время сражений за западную часть Мосула с 17 февраля до настоящего момента погибли по меньшей мере 307 гражданских лиц, еще 273 были ранены.