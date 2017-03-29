Иракская армия осадила «место рождения» ИГ

Военнослужащие иракской армии осадили соборную мечеть ан-Нури в городе Мосул. Об этом в среду, 29 марта, сообщает BBC News.

Именно там в 2014 году руководитель террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат, а себя назначил халифом. На кадрах, опубликованных изданием, видно, что на минарете мечети все еще развевается черное знамя c частью шахады и печатью пророка Мухаммеда, которое джихадисты используют в качестве флага.

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Издание сообщает, что армии удалось захватить стадион аль-Маляб, а элитные подразделения продвигаются вглубь Старого города.

Операция в западной части Мосула с октября 2016 года проходит при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики 28 марта приняли решение временно прекратить продвижение вперед. Сообщалось, что иракское командование хочет «взвесить новые наступательные планы и тактики», чтобы атаковать террористов без потерь среди мирного населения.