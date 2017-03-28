Президент Ирака заявил о приостановке операции в Западном Мосуле

Операция в Западном Мосуле была приостановлена, чтобы найти для нее «более приемлемые способы». Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил президент Ирака Фуад Масум.

Глава государства также отметили, что необходимо расследовать ошибки США, допущенные в ходе ударов в Ираке, в том числе в Мосуле.

Масум добавил, что произошедшее не повлияет на взаимодействие Багдада и Вашингтона. «Отношения между двумя странами стратегические, и то, что они нанесли удар по этому зданию, не означает, что они нанесли его с целью агрессии», — сообщил иракский лидер.