Москва запросила в Совбезе ООН спецбрифинг по Мосулу

В связи с сообщениями о гибели мирных жителей при бомбардировке иракского города Мосул Москва запросила в Совете Безопасности ООН специальный брифинг. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Не думаю, что Совбез сможет единым голосом высказаться по поводу того, что произошло. Но тем не менее, мы свои вопросы зададим, свои призывы озвучим», — приводит агентство слова министра.

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По словам Лаврова, он удивлен тем, что бомбардировка Мосула продолжалась не один час.

Иракские СМИ ранее сообщили, что 17 марта в результате бомбардировок иракского города погибли около 200 мирных жителей. Предположительно, авиаудары по позициям боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наносили Соединенные Штаты.

В Пентагоне начали проверку сообщений о гибели гражданских лиц. 25 марта в ведомстве отметили, что по просьбе иракских властей наносили удары по городу, однако свою причастность к произошедшему не подтвердили.

