Жертвами авианалета в окрестностях сирийской Ракки стали 23 мирных жителя

В результате авиаудара, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции в окрестностях сирийского города Ракка, погибли 23 человека, включая восемь детей. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Reuters.

«Мы собираемся расследовать инцидент с гибелью людей среди мирного населения (...) Мы действительно наносили удары в этом районе. Мы не можем подтвердить была ли атака совершена нашими самолетами», — заявил в этой связи представитель коалиции полковник Джон Дорриан.

По его словам, армейское командование делает все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц.

2 февраля американские военные взяли на себя ответственность за гибель в Сирии и Ираке 11 мирных жителей в результате воздушных ударов, нанесенных в период с 25 октября по 9 декабря прошлого года.

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20 января шеф национальной разведки США Джеймс Клэппер опубликовал доклад, согласно которому в результате ударов американских беспилотников за годы президентства Барака Обамы (2009-2017) в разных странах погибли от 64 до 117 гражданских.

В октябре 2016-го правозащитная организация Amnesty International сообщила о гибели за два года 300 мирных сирийцев, ставших жертвами авианалетов возглавляемой США коалиции. По данным американских военных за тот же период, жертвой стал лишь один человек.

«Проанализировав имеющиеся данные, мы полагаем, что в каждом случае силы коалиции не принимали адекватных мер предосторожности, чтобы минимизировать потери среди мирного населения и разрушение гражданских объектов», — заявляла представитель организации в Бейруте Линн Маалуф.