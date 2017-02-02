Американские военные признали вину за гибель 11 мирных жителей в Ираке и Сирии

Американские военные взяли на себя ответственность за гибель в Сирии и Ираке 11 мирных жителей в результате воздушных ударов, нанесенных авиацией возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснил источник агентства, речь идет о четырех разных атаках на позиции боевиков, которые были осуществлены в период с 25 октября по 9 декабря прошлого года.

«Хотя коалиция предпринимает чрезвычайные усилия, чтобы нанести удар по военным объектам таким образом, чтобы свести к минимуму риск для гражданского населения, в некоторых случаях потери неизбежны», — заявил неназванный собеседник агентства.

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20 января глава национальной разведки США Джеймс Клэппер обнародовал доклад, согласно которому в результате ударов американских беспилотников за годы президентства Барака Обамы (2009-2017) в разных странах погибли от 64 до 117 мирных жителей.

В октябре 2016-го правозащитная организация Amnesty International сообщила о гибели за два года 300 мирных сирийцев, ставших жертвами авианалетов возглавляемой США коалиции. По данным американских военных за тот же период, жертвой стал лишь один человек.

«Проанализировав имеющиеся данные, мы полагаем, что в каждом случае силы коалиции не принимали адекватных мер предосторожности, чтобы минимизировать потери среди мирного населения и разрушение гражданских объектов», — заявляла представитель организации в Бейруте Линн Маалуф.