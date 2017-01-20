Разведка США подсчитала жертв ударов беспилотников за годы президентства Обамы

За годы президентства Барака Обамы в результате ударов американских беспилотников (БПЛА) вне зон боевых действий погибли от 64 до 117 мирных жителей в разных странах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад директора национальной разведки Джеймса Клэппера.

Как отмечает агентство, в документе не говорится, где именно осуществлялись атаки, но министерство обороны и ЦРУ проводили операции в Пакистане, Йемене, Сомали и Ливии. Данные не включают в себя статистику по ударам в Ираке, Сирии и Афганистане — странах, которые США считают зонами активных боевых действий. В результате налетов с применением БПЛА были уничтожены от 2803 до 3022 боевиков.

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3 января сообщалось, что осуществляемые возглавляемой США коалицией бомбежки в Ираке и Сирии привели к гибели по меньшей мере 188 мирных жителей.

В конце октября прошлого года правозащитная организация Amnesty International опубликовала данные, согласно которым в Сирии за два года жертвами авиаударов американских ВВС и их союзников стали не менее 300 мирных жителей. В то же время в коалиции подтвердили гибель лишь одного человека.