При авиаударе около Ракки погибли больше 30 человек

Минимум 33 человека погибли в результате авиаудара неопознанных ВВС в окрестностях сирийского города Ракка. Об этом сообщает Reuters.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, скорее всего вина за ошибочную бомбардировку лежит на самолетах международной коалиции во главе с США.

Ракка — неофициальная столица запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

16 марта стало известно, что коалиционные силы по ошибке нанесли авиаудар по мечети в сирийской деревне Эль-Атариба (провинция Алеппо), из-за чего погибли минимум 42 местных жителя.

Американские военные еще ночью 17 марта признали факт ошибочного удара, и пояснили причину его нанесения. «Мечеть не была целью, мы атаковали здание, находящееся в 15 метрах от нее», — заявил полковник Джон Томас, представитель USCENTCOM (Центрального регионального командования ВС США). Он подчеркнул, что в том здании проходило собрание боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и «несколько из них были убиты».