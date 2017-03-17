Сирия призвала коалицию во главе с США прекратить бомбить районы дамб

Сирия заявила, что продолжающиеся бомбежки силами международной антитеррористической коалиции районов вблизи дамб на реках Евфрат и Тигр могут привести к катастрофе. Соответствующее послание заместитель постпреда Сирии при ООН Мунзера Мунзера направил генеральному секретарю международной организации Антониу Гутерришу, передает «Интерфакс».

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«Полное разрушение этих дамб, которые являются целями авиаударов, может смыть с лица земли и затопить города и деревни, авиаудары угрожают жизням сотен тысяч людей, проживающих в этих районах», — говорится в документе.

Правительство Сирии призвало Гутерриша и Совбез ООН побудить США и участников коалиции прекратить нанесение ударов по дамбам на Евфрате и Тигре, ближайшим районам и их инфраструктуре «во избежание надвигающейся катастрофы».

Коалиция во главе с Соединенными Штатами осуществляет авианалеты на позиции террористов в Сирии с сентября 2014 года.

