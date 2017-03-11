Президент Сирии заявил о невозможности сотрудничать с Трампом

Президент Сирии Башар Асад считает Россию единственной реальной силой, борющейся с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и пока не видит возможности практического сотрудничества в этой сфере с новой администрацией США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Phoenix TV. Полный текст интервью опубликован на сайте информагентства Sana в субботу, 11 марта.

«Единственная серьезная сторона в этом отношении — это Россия, которая эффективно воюет с ИГ в кооперации с нами», — сказал глава государства.

В то же время, по его словам, Дамаск в теории видит возможности для сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом в борьбе с терроризмом, однако на практике этого пока не происходит. «Потому что между Сирией и США нет связи на официальном уровне», — пояснил Асад.

Президент отметил, что рейды США против ИГ «прошли без кооперации или консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно». Он также отметил, что борьба с терроризмом «не может проводиться лишь на локальном уровне, должна быть всеобъемлющей, а не частичной или временной». Именно поэтому Россия, которая не только наносила удары с воздуха, но и сотрудничала с военными на земле и поддерживала сирийскую армию, настолько преуспела, добавил Асад.

Он также понадеялся на окончание гражданской войны в стране в 2017 году. «У нас всегда есть надежда, что этот год будет последним. Однако это война, и никогда точно не знаешь, что может случиться», — сказал он.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».