Косачев обозначил составляющие эффективной борьбы с терроризмом в Сирии

Борьба с терроризмом в Сирийской Арабской Республике станет максимально эффективной только при координации действий всех сторон, включая правительственные войска, Воздушно-космические силы (ВКС) России и западную коалицию. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает РИА Новости в пятницу, 10 марта.

«Госдеп сообщает, что США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГ (запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — прим. «Ленты.ру») вместе с Турцией и партнерами по своей коалиции. Той самой коалиции, которая, несмотря на свой многочисленный состав [68 стран], за более чем пять лет не смогла достичь каких-либо заметных успехов в борьбе с терроризмом», — сказал сенатор.

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Он считает, что инициатива Вашингтона лежит в русле обещаний президента США Дональда Трампа «дать бой терроризму» и является попыткой Запада вернуть себе инициативу в сирийских делах. Косачев также отметил, что действия коалиции на территории САР необходимо согласовывать с законными властями Сирии и получить санкцию Совбеза ООН. В противном случае будет поставлен вопрос об их легитимности.

«Так или иначе, любые усилия, направленные на противодействие общему врагу, лишними не будут. Но никакой "гонки амбиций" тут быть не должно. Координация действий — это непременное условие их эффективности», — уверен сенатор.

Косачев подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству и демонстрирует это, в частности, взаимодействуя с Ираном и Турцией.

9 марта исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепартамента Марк Тонер анонсировал заседание международной коалиции по борьбе с ИГ на Ближнем Востоке. Встреча, намеченная на 22-23 марта, пройдет на министерском уровне при участии представителей всех 68 стран-членов объединения, под руководством США. Россия присутствовать на переговорах не будет.

В тот же день представитель Госдепа сообщил, что США намерены проводить операцию по освобождению сирийской Ракки от боевиков ИГ вместе с Турцией и партнерами по коалиции. Для штурма города Вашингтон направил 400 морских пехотинцев и армейских рейнджеров.