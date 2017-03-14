Россия и Турция собрались согласовывать действия военных в Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Москве обсуждали возможность создания рабочей группы для согласования действий военных двух стран в Сирии. Эту информацию во вторник, 14 марта, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти вопросы затрагивались, и существует общее понимание необходимости координации таких действий», — заявил Песков.

10 марта Путин и Эрдоган провели переговоры в Кремле. Предметом обсуждения стали, в том числе, вопросы политического урегулирования и координации военных ведомств в свете операции в Сирийской Арабской Республике.

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7 марта начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Турции и США в ходе трехсторонней встречи в Анталье обсудили региональную безопасность в Сирии и Ираке.

9 февраля стало известно об ударе российских ВКС на севере Сирии, в результате которого погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Информацию подтвердили в Минобороны России, подчеркнув, что удар был непреднамеренным. После инцидента состоялся телефонный разговор президентов России и Турции. Стороны договорились усилить координацию военных действий против террористов.

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска, после чего включилась в борьбу с террористическими группировками.

Вооруженные силы Турции при участии бойцов Сирийской свободной армии (ССА) проводят операцию «Щит Евфрата» с августа 2016 года. Официальный Дамаск заявлял, что проводимая Анкарой операция нарушает суверенитет Сирии.