Источник рассказал о реакции Турции на позицию России по удару ВКС

Анкара положительно оценила конструктивную позицию властей России в связи с непреднамеренным ударом Воздушно-космических сил РФ по турецким военным в Сирии. Об этом сообщает в пятницу, 10 февраля, РИА Новости со ссылкой на военный источник в Турции.

«Действия и конструктивная позиция российских официальных лиц сразу после инцидента были восприняты нами положительно», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что руководство вооруженных сил Турции также «вело себя очень выдержанно» и сразу же после авиаудара провело переговоры с российскими коллегами.

Российская сторона, по словам источника, предложила создать комиссию по расследованию происшествия, ее деятельность «в большей степени будет направлена на предотвращение подобных инцидентов в будущем и усиление координации между военными ведомствами двух стран».

Как отметил источник, сотрудничество России и Турции необходимо для восстановления мира в регионе. «Конечно, эта ужасная трагедия поставила обе страны в сложное положение, но мы надеемся, что больше такого не повторится», — добавил он.

9 февраля военный источник в Анкаре сообщал, что Россия и Турция не планируют создавать комиссию для расследования непреднамеренного удара ВКС РФ по турецким военным в Сирии.

Ранее в тот же день в Генштабе ВС Турции рассказали, что в результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Эту информацию подтвердили в Минобороны России, отметив, что удар был непреднамеренным. В Кремле пояснили, что причиной произошедшего стала несогласованность координат в ходе операции.

После инцидента состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он выразил соболезнования. Стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии против террористов.