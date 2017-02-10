Силовые структуры
 

СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Возможной причиной непреднамеренного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по турецким военным в Сирии была ошибка турецкого командования. Об этом пишет в пятницу, 10 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления РФ.

По словам собеседников газеты, одной из причин инцидента могла стать не согласованная с российской стороной передислокация турецких войск в квадрат, по которому должны были нанести авиаудар. Как отмечает издание, координаты целей были заранее согласованы по линии российского и турецкого генштабов, а также командования авиационных группировок.

В операции были задействованы бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ. Их экипажи имели достаточный налет, а у некоторых пилотов уже имелся опыт совместных ударов с ВВС Турции. Утром 9 февраля самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим, около 08:40 в районе сирийского города Аль-Баб экипажи, опознав цели, сбросили бомбы. О случившемся российская сторона была уведомлена уже после возвращения авиации на базу в Латакии.

9 февраля в Генштабе ВС Турции рассказали, что в результате удара ВКС России на севере Сирии погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 пострадали. Эту информацию подтвердили в Минобороны России, отметив, что удар был непреднамеренным. В Кремле пояснили, что причиной произошедшего стала несогласованность координат в ходе операции.

После инцидента состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он выразил соболезнования. Стороны договорились усилить координацию военных действий в Сирии против террористов.

Позднее источник в военном командовании Турции отметил, что Анкара положительно оценила конструктивную позицию властей России

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дружественному огню не дают разгореться
Источник рассказал о реакции Турции на позицию России по удару ВКС
В турецкой армии рассказали о дальнейших отношениях с Россией после удара ВКС
Кремль объяснил причину непреднамеренного удара ВКС в Сирии
Последние новости
СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии
Определено время жизни Солнечного протопланетного диска
Пенс пообещал уничтожить всех врагов США
Слепой американец покорил YouTube трюками на скейтборде
В Минобороны подвели предварительные итоги проверки ПВО Москвы
Производители предупредили о дефиците молочных продуктов в Москве
Володин рассказал о жалобах депутатов Госдумы на нехватку воздуха в зале
Другие материалы рубрики
00:08 Сегодня

Огонь по своим

Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
12:20 7 февраля 2017

В Якутске пациент насмерть замерз у закрытых дверей дома инвалидов

06:24 Сегодня

В Минобороны подвели предварительные итоги проверки ПВО Москвы

18:26 6 февраля 2017

Двух иркутских полицейских заподозрили во взятке в 20 миллионов рублей

00:15 Сегодня

В терминальной стадии

Как в Москве поймали банду налетчиков на банкоматы
22:10 9 февраля 2017

В турецкой армии рассказали о дальнейших отношениях с Россией после удара ВКС

17:27 6 февраля 2017

Первый в России приговор за несообщение о преступлении вынесли в Астрахани

22:36 9 февраля 2017

Конашенков прокомментировал сопровождение Ту-160 британскими истребителями

00:10 8 февраля 2017

Убить Дантеса

Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
21:57 5 февраля 2017

По делу о гибели девочки от укусов собак задержали хозяев животных

20:10 9 февраля 2017

Наркодилер сбежал из суда в Петербурге после оглашения приговора

19:12 4 февраля 2017

Минобороны прокомментировало ситуацию вокруг парка «Патриот» в Крыму

Россия
Забитые
Тату-мастер из Уфы скрывает шрамы жертв домашнего насилия
Казус Матильды
В России состоялась публичная премьера православного экстремизма
Сыру — сыр!
Зачем россиянам праздники в честь запрещенного пармезана и вежливых людей
Марк Захаров оправдал поссорившегося с пешеходом директора Ленкома
Володин рассказал о жалобах депутатов Госдумы на нехватку воздуха в зале
В Петербурге доску Колчаку вновь закрасили черной краской
Лавров напомнил о провалившихся авантюрах Киева в Донбассе
Все материалы
Мир
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Честность — лучшая политика?
Какую роль играет лицемерие в отношениях США с окружающим миром
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
Пенс пообещал уничтожить всех врагов США
СМИ узнали проектную стоимость стены на границе США и Мексики
В Брюсселе произошло массовое отключение света
Венесуэльский парламент выступил против продажи «Роснефти» доли в Petromonagas
Все материалы
Бывший СССР
Сейчас «Двину»!
Зачем Латвия избавляется от советского ракетно-ядерного наследия
Прилепин сообщил об оставшейся у Гиви дочери
Гройсман назвал сроки получения безвизового режима и вступления Украины в ЕС
ДНР предложила украинской армии полностью прекратить огонь с 9 февраля
Гройсман призвал мировых партнеров вернуться к «плану Маршалла» для Украины
В Киеве заявили о начале вещания двух украинских радиостанций на Крым
Михаил Толстых (справа) Попал под огонь
Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых
Все материалы
Финансы
Ярослав Кузьминов«Регионам нужны деньги, а не свобода»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов о том, кто оплатит экономический рост
«ОПЕК не соблюдает договоренности»
Почему нефтяные цены могут упасть вопреки глобальному картельному сговору
В МВФ посоветовали Украине поднять пенсионный возраст
МВФ назвал преждевременными опасения валютных войн из-за политики Трампа
ЦБ насчитал в России не более четырех сомнительных банков
Росстат слезам не верит
Чем грозит стране новая безотцовщина
SoftBank's robots 'pepper', dressed in different bank uniforms, are displayed during a news conference in Taipei, TaiwanСвободная касса
Оставят ли роботы без работы банкиров
Все материалы
Бизнес
Последний звонок
Насколько подорожает роуминг в ЕС для россиян
Крупнейший производитель текилы вышел на IPO
Производители предупредили о дефиците молочных продуктов в Москве
В «Роснефти» раскрыли замысел проплаченных Ходорковским акций
В Минюсте Белоруссии опровергли данные о подготовке иска к России
Бывшее руководство РАО заподозрили в финансовых махинациях
«Мираторг» нацелился на рынки Китая и Европы
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
В терминальной стадии
Как в Москве поймали банду налетчиков на банкоматы
Убить Дантеса
Как дрался на пистолетах Пушкин: разбор знаменитой дуэли
В Минобороны подвели предварительные итоги проверки ПВО Москвы
СМИ назвали виновника авиаудара по турецким войскам в Сирии
В турецкой армии рассказали о дальнейших отношениях с Россией после удара ВКС
Конашенков прокомментировал сопровождение Ту-160 британскими истребителями
Все материалы
Наука и техника
Черная дыра средней массы в центре 47 Тукана (в представлении художника)Тяжелый случай
Доказано существование невозможного типа черных дыр
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Стивен ХокингНаперегонки со смертью
Как Стивену Хокингу удалось дожить до старости
Определено время жизни Солнечного протопланетного диска
Рогозин поручил создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики
Найдены причины последнего массового вымирания
Cтали известны сроки начала производства самого дешевого электрокара Tesla
Все материалы
Спорт
Между Сочи и Пекином
До старта зимних Олимпийских игр-2018 в Южной Корее осталось 365 дней
Антон ШипулинБронзовый старт
Как россиянин Шипулин проиграл серебро эстафеты французу Фуркаду
Виктор Чанов«Уходит славное поколение советского футбола»
Загадочная история смерти трехкратного чемпиона СССР Виктора Чанова
Бывший тренер сборной России назвал Логинова щенком по сравнению с Фуркадом
Глава МИД Украины обвинил Россию в произошедшем с футболистом Зозулей
Сборная России по хоккею обыграла Финляндию
Фуркад объяснил свой уход с церемонии награждения
Все материалы
Культура
Саша СоколовШкола для умных
Саша Соколов: спасибо, что живой
Наталья и Александр Солженицыны «Патриотизм — это не только гордость за свою страну, но и стыд»
Наталия Солженицына о семье, долге и революции
Сцена из спектакля «Изгнание»Бен, это Данила
Как сбежать из Литвы в Лондон и не остаться бомжом
Гигантский мозг убежал от актера из «Офиса» в клипе Дэнни Брауна и Пола Уайта
Depeche Mode выпустили клип на Where's the Revolution в гамме «Города грехов»
Пользователей интернета заставят за год прочитать все стихотворения Пушкина
«Постельные сцены должны сообщать зрителю правду»
Режиссер «На 50 оттенков темнее» о сексе, БДСМ и юморе в кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Слепой американец покорил YouTube трюками на скейтборде
Глубокое внедрение
Как живут люди со «взломанным» телом и камерой вместо глаз
Японки оценили привлекательность Нагиева и Галкина
Немецкий телеканал показал фильм о засланных в ЕС российских «агентах» из Чечни
Джигурда обрадовался уходу Корчевникова с ток-шоу «Прямой эфир»
Главред «Коммерсантъ-Lifestyle» объявил о закрытии проекта
Все материалы
Ценности
Уроки французского
Почему древние Delahaye и Bugatti уходят с молотка за миллионы евро
TAG Heuer сделал хронографы для «Манчестер Юнайтед»
Triumph предложил женщинам белье в духе «Ла-ла Лэнда»
Джиджи Хадид превратили в куклу
Google разработает платье на основе персональных данных
К разврату готовы!
«На пятьдесят оттенков темнее» как повод красиво раздеться
Vetements откроет магазин в секретном месте
Все материалы
Путешествия
Федор КонюховА чего дома сидеть?
Федор Конюхов побил державшийся 20 лет рекорд полета на воздушном шаре
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Дождаться посадки
Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов
Пассажиры выбрали самую удобную бюджетную авиакомпанию Европы
Эксперты определили идеальное время для покупки авиабилетов в Европу и Азию
Федор Конюхов приземлился под Саратовом
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
Все материалы
Из жизни
С помощью лазера врач удаляет растяжки на бедрах пациенткиСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Сделаем Америку снова толстой
Дональд Трамп может стать иконой нездорового образа жизни
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз
Канадец пять лет шел в аргентинскую библиотеку без денег и документов
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
Все материалы
И пришел лесник
Длительный тест главной опоры Subaru — кроссовера Forester. Часть первая
Adidas обвинил «Теслу» в плагиате
13 быстрейших машин для большой семьи
Больше десятка вариантов разом поссориться со всеми
Производитель игрушек поможет «Тойоте» сделать внедорожный пикап
4 действительно первых внедорожника известных марок
Настоящие первопроходцы BMW, Bentley, Alfa Romeo и Porsche из далекого прошлого
Ford показал, как плохо светили фары 110 лет назад
На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»
Какими получились машины политической элиты России и на что они похожи
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Москве предрекли торговый провал
Все материалы