Генштаб отчитался о ходе воздушной кампании в Сирии

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации с 1 января уничтожили 4608 объектов террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил во вторник, 7 февраля, начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской, передает ТАСС.

В частности, по его словам, в районе города Эль-Баб (северо-восточнее Алеппо, где идет совместная операция с участием турецких военных) за это время были поражены 892 объекта боевиков.

С начала 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили 36 вылетов в районе осажденного города Дейр-эз-Зор, уничтожив 34 объекта террористов ИГ.

Российская авиагруппа была развернута в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска, после чего включилась в борьбу с исламистскими группировками, воюющими против правительства. С 17 ноября того же года в сирийской операции периодически принимают участие самолеты Дальней авиации, взлетающие с аэродромов на территории России.