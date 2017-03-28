Россия предложила повторить в Мосуле опыт освобождения Алеппо

Москва рассчитывает, что в ходе военной операции в иракском городе Мосул будет применяться такой же ответственный подход, как и при освобождении сирийского города Алеппо в декабре прошлого года. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте постоянного представительства России при ООН.

«В ходе операции в Восточном Алеппо была реализована инициатива, позволившая спасти многие жизни. Был организован коридор для выхода всех боевиков, включая тех, которые принадлежали к террористическим группировкам», — говорится в сообщении.

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В российском постпредстве также отметили, что в результате подобных действий удалось «уменьшить необходимость применения вооруженной силы для освобождения этой части города».

27 марта Россия запросила в Совбезе ООН спецбрифинг по Мосулу.

Иракские СМИ сообщали, что 17 марта в результате бомбардировок Мосула погибли около 200 мирных жителей. Предположительно, авиаудары по позициям боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) наносили Соединенные Штаты.

В Пентагоне начали проверку сообщений о гибели гражданских лиц. 25 марта в ведомстве отметили, что по просьбе иракских властей наносили удары по городу, однако свою причастность к произошедшему не подтвердили.