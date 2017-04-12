Лавров с Тиллерсоном приехали в Кремль к Путину

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Раскрыть детали встречи официальный представитель Кремля отказался.
Ранее в среду Песков отмечал, что глава государства может принять Лаврова и Тиллерсона, если они сочтут целесообразным рассказать ему об итогах двусторонних переговоров.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран длились около пяти часов, пишет РИА Новости. После беседы Тиллерсон вернулся в гостиницу. Как отмечает агентство, американский политик не стал общаться с собравшими в фойе отеля журналистами.
Глава российского МИД в ходе встречи заявил, что Москва хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. Вместе с тем он подчеркнул, что ставить российские власти перед выбором в ультимативной форме неправильно.
Накануне Тиллерсон выступил с заявлением, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».