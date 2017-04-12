Лавров с Тиллерсоном приехали в Кремль к Путину

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Раскрыть детали встречи официальный представитель Кремля отказался.

Ранее в среду Песков отмечал, что глава государства может принять Лаврова и Тиллерсона, если они сочтут целесообразным рассказать ему об итогах двусторонних переговоров.

Материалы по теме Пацан сказал, пацан не сделал Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран длились около пяти часов, пишет РИА Новости. После беседы Тиллерсон вернулся в гостиницу. Как отмечает агентство, американский политик не стал общаться с собравшими в фойе отеля журналистами.

Глава российского МИД в ходе встречи заявил, что Москва хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. Вместе с тем он подчеркнул, что ставить российские власти перед выбором в ультимативной форме неправильно.

Накануне Тиллерсон выступил с заявлением, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».