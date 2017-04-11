Источник заявил об отсутствии надежд на договоренности с США по Сирии

Москва не питает надежд на договоренности с США по Сирии в связи с визитом американского госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к МИД России.

«Какие надежды были в отношении США? — Что Москва и Вашингтон будут договариваться по Сирии. Сейчас этих надежд нет, видения совместных шагов в Сирии тоже. Ситуация, в целом, размытая», — пояснил собеседник агентства.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится в Москве в качестве главы американского внешнеполитического ведомства в первый раз. 12 апреля у него состоятся переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из основных тем встречи станет ракетный удар США, нанесенный в ночь на 7 апреля по военному аэродрому близ Хомса под предлогом якобы проведенной сирийскими правительственными силами химической атаки в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Ранее 11 апреля Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ряд европейских стран поддержал удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами, чтобы наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом.