Тиллерсон призвал остановить деградацию отношений между Россией и США

Москва и Вашингтон обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Как передает в среду, 12 апреля, РИА Новости, об этом госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, уровень доверия между странами находится «на низкой точке», и две крупные ядерные державы не могут пребывать в таких отношениях. «Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас», — подчеркнул Тиллерсон.

Переговоры в Москве он называл продуктивными. «Мы также поговорили о подходах, о том, каким образом мы можем улучшить наши линии связи», — объяснил Тиллерсон, отметив, что стороны «поделились своими позициями по тому, каким образом мы можем продвигаться вперед сегодня».

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Кроме того, госсекретарь США подтвердил создание российско-американской рабочей группы «по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения и стабилизации для того, чтобы перейти к разрешению более длительных и сложных вопросов».

По его словам, изменение статуса антироссийских санкций в ходе переговоров не обсуждалось. «Мы не обсуждали вопрос изменения статуса санкций, которые были применены в результате определенных действий, которые были предприняты на Украине», — заявил Тиллерсон.

В свою очередь, Сергей Лавров сказал, что «госсекретарь санкциями сегодня не угрожал, как, собственно, ничем не угрожал». «Мы откровенно обсуждали те вопросы, которые у нас были на повестке дня, в том числе те, где есть проблемы», — добавил он.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва подтвердила свое намерение устранять проблемы в отношениях с Вашингтоном. По его словам, в российско-американских отношениях скопилось много проблем, в том числе тех, которые «остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы».

Встреча Лаврова и Тиллерсона с Владимиром Путиным прошла в Кремле после их двусторонних переговоров. Отмечалось, что их беседа продлилась около пяти часов.