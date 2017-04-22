Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке механизма расследований ОЗХО

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым завил, что поддерживает действующий механизм расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
«Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд вопросов, в том числе расследование ОЗХО химической атаки 4 апреля. Госсекретарь подчеркнул, что поддерживает существующий механизм расследований ОЗХО», — говорится в заявлении ведомства.
20 апреля сообщалось, что организация большинством голосов (21 за, шесть против, 13 воздержались) отвергла обновленное предложение России и Ирана по расследованию инцидента в сирийской провинции Идлиб.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химоружия в городе Хан-Шейхун , в результате чего погибли 87 человек и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.