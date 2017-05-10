Лавров оценил результаты переговоров с Трампом

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа — люди дела, которые готовы работать над решением вопросов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Его слова передает РИА Новости.

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«Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации [Барака] Обамы. Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился — люди дела, и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан», — пояснил глава российского МИД.

Он также отметил, что попытка приписать России вмешательство в американские выборы — «вакханалия», и потому на встрече с Трампом ее не обсуждали. Кроме того, по словам Лаврова, у США есть понимание, что главная задача в Сирии — борьба с террором.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.