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В Сенате США представлен первый отчет о расследовании «влияния» России на выборы

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В Сенате Конгресса представлен первый устный отчет о расследовании по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. При этом председатель комитета еспубликанец Ричард Бэрр отметил на брифинге, что «расследование находится на начальном этапе» и «делать выводы уже сейчас было бы безумием», передает ТАСС.

На вопрос журналиста, найдены ли улики, прямо свидетельствующие против президента США Дональда Трампа, сенатор посоветовал дождаться итогов разбирательства.

По словам Бэрра, вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. «Они получили тысячи страниц документации и уже рассмотрели значительную их часть», — отметил сенатор.

Он уточнил, что до завершения работы по ознакомлению с документами остается несколько недель. Для дачи показаний уже приглашены 20 человек, их фамилии не были названы.

В четверг, 30 марта, в сенатском спецкомитете по разведке открываются первые публичные слушания по поводу расследования. Их цель, как сообщил Бэрр, заключается в том, чтобы разобраться, «какие у России имеются возможности, на что она способна в плане влияния на выборы в глобальном масштабе».

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

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