В Сенате США представлен первый отчет о расследовании «влияния» России на выборы

В Сенате Конгресса представлен первый устный отчет о расследовании по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США. При этом председатель комитета еспубликанец Ричард Бэрр отметил на брифинге, что «расследование находится на начальном этапе» и «делать выводы уже сейчас было бы безумием», передает ТАСС.

На вопрос журналиста, найдены ли улики, прямо свидетельствующие против президента США Дональда Трампа, сенатор посоветовал дождаться итогов разбирательства.

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По словам Бэрра, вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. «Они получили тысячи страниц документации и уже рассмотрели значительную их часть», — отметил сенатор.

Он уточнил, что до завершения работы по ознакомлению с документами остается несколько недель. Для дачи показаний уже приглашены 20 человек, их фамилии не были названы.

В четверг, 30 марта, в сенатском спецкомитете по разведке открываются первые публичные слушания по поводу расследования. Их цель, как сообщил Бэрр, заключается в том, чтобы разобраться, «какие у России имеются возможности, на что она способна в плане влияния на выборы в глобальном масштабе».

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа.