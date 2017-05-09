Трамп назвал абсолютной ложью утверждения о его связях с Россией

Президент США Дональд Трамп в очередной раз опроверг якобы имеющиеся у него связи с Россией. Сообщения об этом он назвал в своем Twitter «абсолютной ложью», которая распространяется на деньги налогоплательщиков.

Таким образом глава Белого дома отреагировал на слушания в сенате Конгресса, где рассматривался вопрос о так называемом влиянии России на выборы президента США. Перед сенаторами выступили бывшая исполняющая глава Минюста Салли Йейтс и бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

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«Директор Клэппер повторил то, что уже знают все, в том числе фейковые СМИ: "нет доказательств" сговора России и Трампа», — подчеркнул президент.

Также, по словам Трампа, Йейтс «сделала фейковые СМИ очень несчастными — она ничего не рассказала, кроме старых новостей».

Ранее сообщалось, что Йейтс в ходе слушаний отказалась подтвердить якобы имевшие место связи предвыборного штаба Трампа с Россией. Клэппер, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о каких-либо подтверждениях сговора между окружением Трампа и представителями России. В то же время он отметил, что сохраняет свою уверенность в том, что Россия влияла и продолжит влиять на выборы в США и в других странах.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании 2016 года против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

Из-за этих обвинений в конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против ФСБ, ГУ Генштаба ВС и ряда российских организаций.

Москва причастность к кибернападениям последовательно отвергает к кибернападениям.