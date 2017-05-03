Белый дом ответил назвавшему Россию «главной угрозой» для демократии главе ФБР

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прокомментировал заявление директора ФБР Джеймса Коми, назвавшего Россию «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократического процесса, передает в среду, 3 мая, .

На регулярном брифинге журналисты спросили у Спайсера, приравнивает ли президент США Дональд Трамп Россию к «самым большим угрозам». «Я думаю, это точка зрения ФБР», — ответил чиновник, добавив, что глава государства доверяет информации, предоставляемой спецслужбой.

В то же время ТАСС, цитируя Спайсера, указывает, что Трамп считает серьезной угрозой для Соединенных Штатов и их союзников Северную Корею с ее ядерным потенциалом.

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Ранее 3 мая глава ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику и предоставляет убежище киберпреступникам. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм задал главе ФБР вопрос о российском вмешательстве в американскую политику, и Коми ответил на него положительно.

Незадолго до президентских выборов в США проект WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты» (Джон Подеста — глава избирательного штаба Хиллари Клинтон). В распространении этих данных кандидат от демократов обвинила Россию, однако Москва свою причастность отрицает.