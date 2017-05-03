Глава ФБР назвал Россию величайшей угрозой демократии

Глава Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику и предоставляет убежище киберпреступникам. Эти слова были произнесены во время слушаний в Сенате. Видеозапись фрагмента выступления опубликована в Twitter журналиста NBC Брэдда Яффи (Bradd Jaffy).
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм задал главе ФБР вопрос о российском вмешательстве в американскую политику, и Коми ответил на него положительно. Он добавил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократического процесса.
Незадолго до президентских выборов в США проект WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты» (Джон Подеста — глава избирательного штаба Хиллари Клинтон). В распространении этих данных кандидат от демократов обвинила Россию, однако Москва свою причастность отрицает.