Президент США встретится с Сергеем Лавровым в Белом доме

Дональд Трамп в Белом доме, в среду, 10 мая, встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента, передает РИА Новости.

Встреча запланирована на 10.30 по местному времени (17.30 мск) и пройдет в закрытом для прессы режиме. Подробностей предстоящего разговора не приводится.

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В ходе своего визита в США Лавров также проведет на Аляске переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, где, как ожидается, обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии. После этого представитель Москвы примет участие в министерской встрече Арктического совета.

7 мая Лавров рассказал, что ему трудно дать объяснения тому, что «заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации [Трампа]». Он напомнил, что президент дал высокую оценку визиту госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, как и итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в то время как сам Тиллерсон заявил, что поездка не принесла результатов, а отношения между странами находятся в «низкой точке».